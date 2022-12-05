鴻海(2317)受逐漸步入生產淡季及鄭州疫情影響部分出貨，2022年11月自結合併營收5510.92億元，月減達29.04％、年減達11.36％，為近6年同期低點，但公司表示月減幅約略符合公司預期。累計前11月合併營收5.99兆元、仍年增達13.56％，續創同期新高。

鴻海表示，觀察11月四大產品線概況，元件與其他產品受惠相關零組件出貨增加，較10月維持成長。消費智慧產品受逐步進入生產淡季、鄭州疫情影響部分產品出貨，雲端網路及電腦終端產品則因新品及拉貨動能墊高比較基期，而較10月出現衰退。

若與去年同期相比，受惠伺服器市場整體需求暢旺，雲端網路產品維持雙位數年成長，電腦終端產品則受惠10月新品發表及料況供應較穩定，亦維持年成長。消費智慧、元件與其他產品則因逐步進入生產淡季、鄭州疫情影響部分出貨、非主要業務減少，而出現年衰退。

觀察鴻海四大產品線前11月概況，在伺服器市場需求暢旺、今年上市新品持續熱銷、去年料況不穩定狀況改善下，雲端網路、消費智慧及電腦終端產品均繳出雙位數成長，元件與其他產品受惠聲學產品及消費智慧產品類零組件出貨增加，亦維持年成長態勢。

鴻海表示，自10月疫情發生以來，集團與地方政府、客戶密切聯繫與合作，在遵守官方防疫政策下，照護員工健康及安全生產向來是集團始終堅持的首要經營原則。集團也盡力維護員工權益，讓現有與新進員工都能受到最好照顧，一起度過此波疫情。

鴻海指出，目前整體疫情已受到控制，11月是此波疫情影響最大期間。集團除了調配不同廠區產能支應外，先前也已經開始招募新進員工，逐步往恢復正常產能方向進行，預估第四季營運展望將與外界預期大致相當。

鴻海董事長劉揚偉先前法說時表示，雖然疫情影響鄭州廠區生產，使集團近日調降內部展望，但預期第四季營收仍將較第三季成長、持平去年同期，全年營運預期維持成長不變。明年則延續較保守看法，將密切觀察3大因素、盡全力維持穩健營運。