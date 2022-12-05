競選台北市萬華區壽德里里長失利的蔡素麗，遭檢舉涉嫌於上月間，發送里民白米，涉及賄選，台北地檢署5日指揮台北市刑大兵分10路搜索，約談蔡女及樁腳、里民共5人，警詢後晚間將移送北檢複訊。
警調獲報，指現任壽德里長的蔡女，為爭取連任，在今年11月間，發送具有投票權的里長白米，涉嫌賄選，違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項、接送白米的里民則涉嫌《刑法》143條投票受賄罪，今指揮台北市警局刑事警察大隊執行搜索10處，約談蔡女共5人。
競選台北市萬華區壽德里里長失利的蔡素麗，遭檢舉涉嫌於上月間，發送里民白米，涉及賄選，台北地檢署5日指揮台北市刑大兵分10路搜索，約談蔡女及樁腳、里民共5人，警詢後晚間將移送北檢複訊。
警調獲報，指現任壽德里長的蔡女，為爭取連任，在今年11月間，發送具有投票權的里長白米，涉嫌賄選，違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項、接送白米的里民則涉嫌《刑法》143條投票受賄罪，今指揮台北市警局刑事警察大隊執行搜索10處，約談蔡女共5人。
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