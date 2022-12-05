九合一大選甫結束，各項選舉專案性勤務圓滿落幕，繃緊的神經暫時得以舒緩，台中市政府警察局第四分局特將例行性周報開會地點移置轄內康淳科技股份有限公司，令在場警界主管津津樂道，盼能藉此學習經驗，跳脫制式的管理方式，強化守護治安的能量。

現場董事長林守堂幽默風趣的對話中了解其花費近10年時間，晉身年收破億的收益，不僅如此更落實幸福企業理念宗旨，不只要讓顧客滿意，還要感動，因此對內圈粉無數外，對外更有一群死忠客戶支持，超chill的經營模式，反而讓公司營業額屢創佳績。

康淳科技股份有限公司董事長林守堂表示，把員工當作家人看待，才能凝聚員工之間向心力，培養彼此深厚情誼，創造優質的工作效率，此外，更在精密機械科技創新園區興建員工住宅，以幾近成本價格提供予廠內員工，對於客戶懂得換位思考，將此營運模式運用在警政上，相信能創造雙贏局面。

第四分局表示，警察團體好比一間小企業，期勉各級主管秉持該公司經營理念之精神，注重同仁身心靈健康，有了滿意的警察同仁，才能提供更好的為民服務，另外警察執勤時數較長，甚至比家人的相處時間還久，強化同事之間的凝聚力，提升執法品質與工作效率，使治安更平穩、交通更順暢。