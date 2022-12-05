王品牛排全新主餐「澳洲和牛佐海大蝦」和「法式小羊排佐大蝦」，可免費品嚐嫩煎黑松露干貝。(王品集團提供)

「藝奇日本料理」南紡店開幕期間，姓名與品牌任一字同音，消費指定套餐即可獲贈櫻花和牛1份。(王品集團提供)

「藝奇日本料理」南紡店日式風格外觀，被譽為「全台最美藝奇」。(王品集團提供)

「藝奇日本料理」選用日本富山縣的寒鰤魚，推出冬季限定新菜。(王品集團提供)

年底節慶商機和疫後餐飲業回溫，雙重影響帶動餐飲品牌展店刺激消費、拉抬經濟。王品旗下「藝奇日本料理」南紡新店12／5開幕迎客，開幕期間，民眾姓名與「藝奇」任一字同音，點購指定套餐可獲贈櫻花和牛1份。「王品牛排」12／5以嶄新門面亮相，同步推出中山北店限定優惠，來店享用套餐即款待海大蝦佐干貝。

看好百貨集客綜效，王品集團「藝奇日本料理」插旗南紡購物中心，也是王品集團首間進駐南紡的品牌，南紡新店面沉穩雅致的日式風格外觀，被譽為「全台最美藝奇」。12／5至12／20開幕期間，民眾姓名與「藝奇」任一字同音，到店消費兩客極上／名物套餐，業者會款待櫻花和牛1份；消費滿2000元再加贈限定馬克杯。

此外，全台「藝奇」同步推出冬季限定新菜，選用日本富山縣寒鰤魚，推出「寒鰤魚刺身盛宴」、「塩烤日本寒鰤下巴」兩吃，以及「紅鰷石斑姬松茸佐自製醬」。寒鰤魚油脂甘美，魚肉細緻，是冬天限定的高級魚王，旬之美味為味覺帶來昇華體驗。嚐新菜抽好運，12／19起至明年1／26，民眾到店消費1客套餐，即可試手氣抽吉籤，最大獎為「2客套餐88折」優惠券。

「王品牛排」中山北店10月初因內部改裝暫停營業，12／5正式完工開幕，新裝潢風格摩登，充滿聖誕感的紅、白配色，搭配大理石檯面，質感高雅讓用餐更多了儀式感。品牌同步推出中山北店限定優惠，即日起到12／15期間，來店享用套餐2客，可免費品嚐市價628元的「海大蝦佐干貝」1份。

歡慶聖誕，全台「王品牛排」推出節慶優惠，12／31前不分平假日，到店享用1790元與1990元盛宴套餐各1套，業者招待「嫩煎黑松露干貝」1份，「嫩煎黑松露干貝」市價688元。此外，推出全新主餐「澳洲和牛佐海大蝦」與「龍蝦佐鮑魚海鮮拼盤」。