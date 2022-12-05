民進黨在此次九合一選舉大敗，總統蔡英文為此辭去黨主席一職，雖然目前由高雄市長陳其邁代理，但正式的接班人選仍引起各界好奇。有消息傳出，副總統賴清德昨（4）日已當面對蔡英文表達參選之意，還同時會以總統候選人的身分備戰2024。而近日就有港媒認為，如果賴清德不拿黨魁，拚大位恐怕會有變數，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，民進黨從九合一大敗之後，鄭文燦擔任檢討小組召集人，但卻又爆出論文抄襲的事件，因此不論是對民進黨士氣提振或是賴清德2024大選之路，該份報導認為「賴清德應該要思考親自投入黨主席選舉」，因為目前民進黨籠罩在「抄襲黨」名號下，確實需要更有公信力的人出來領導。

該份報導也強調，如果賴清德出馬擔任黨主席，並制定2024初選辦法，只要不要「邊選邊修改」，那麼英系也沒有可理直氣壯反對的理由，但現在賴陣營其實並沒有足夠聲望的代理人，「加上英系力推加上蘇系力挺的人選，很可能出線」，那賴清德2024大選之路，一定是有變數。

不過賴清德辦公室表示，最近確實有很多人勸進，但賴還沒有做任何決定。賴辦強調，賴清德認為現階段仍以多面向、多聽大家的聲音為主，多聽民意檢討改進才是重點，不會做其他的討論。