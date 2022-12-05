台鋼雄鷹進軍中職首次擴編選秀從中信兄弟挑走棄投從打的內野手杜家明，領隊劉東洋表示，他是我們很快就決定挑選的選手，兄弟領隊劉志威則說，球隊中有太多想要保護的人，一定會有需要割捨的地方，他祝福杜家明能到新環境有很好發揮空間，也希望能夠將好的態度帶到台鋼，感染給學弟們。

現年26歲的杜家明在2014年以投手身分投入中職選秀，被兄弟第4輪選中，但2019年季初在球團建議下棄投從打，正式以野手身份重新出發，曾4度與「黃衫軍」一同征戰「台灣大賽」。

劉東洋表示，杜家明是台鋼很快就決定要挑選的選手，除了綜合球員未來性及球團期待值，年齡及考量對現有台鋼選手能產生的競爭、刺激效果，他也是名態度、實力兼具的好手，當時自己還在聯盟服務時，對杜家明的打球態度就很有印象。

看到「開獎結果」是杜家明被選中，劉志威坦言不捨但也很祝福他，希望他有很好的發揮空間。他表示，這分30人保護名單是大家共同討論出來，考量位置重疊、球隊潛力選手很多，「不管誰放在30人名單外，對我們來講，真的想保護真的很多人，但不可能每個人都保護，一定要有取捨。」

先前總教練林威助曾表示，30人名單外也有很多好投手，劉志威重申，真的想保護的人太多，「不管是投、野手都有不錯實力，他們最後選誰都不太意外。」他也提到杜家明在訓練態度、自我要求都是很棒的選手，希望他能保持態度過去台鋼。

至於接下來的60人契約保留名單，劉志威說：「傷腦筋也沒用，遊戲規則就是這樣，球隊一直也很看重球員有沒有空間，如果有實力、企圖心，有更好發揮空間也是祝福。」他也透露，7日球隊會討論釋出名單。

總教練林威助也表示，「想到在二軍一起訓練的日子，看著家明日漸穩定、茁壯，很不捨，不過也祝福他去台鋼有更好的舞台可以發揮，祝福家明一切順利。」