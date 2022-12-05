基隆市建德國小學生陳姷亘（左二）參加今年全國語文競賽，贏得閩南語朗讀特優佳績。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市日前參加全國語文競賽，拿下12項特優。其中，建德國小的陳姷亘從完全不會講閩南語開始，從暑假起苦練，在這次的全國競賽中，初次參賽便獲得了國小組閩南語朗讀的特優獎項。

陳姷亘原本是是練習國語朗讀的選手，而且完全不會講閩南語。在接受了楊昕蕙老師的建議後，改練閩南語朗讀。她從暑假開始每天練習，曾累到一度想要放棄，最後在老師及家長不斷鼓勵之下，她堅持不懈勇往直前，以初生之犢不畏虎的姿態首次參賽即獲得特優。

這次的全國語文競賽在日前舉辦，今年以「竹字千里以文會友」為主題，迎接各縣市共2437位代表好手共聚，從國小學生到社會組人士，同場角逐四種語別（國語、閩南語、客家語、原住民族語）、六個項目（演說、情境式演說、朗讀、字音字形、作文、寫字）之特優獎項。

基隆市共榮獲12項特優，其中寫字組陳天芸同學、李溱甯老師、賴世銓老師及客語字音字形劉國香老師在去年國賽獲得優等，經過一年的努力耕耘，今年更上一層樓勇奪得特優！

本次榮獲國語朗讀國中組特優的吳欣芯同學，國小三年級時原是閩南語字音字形的選手，直到四年級接受柯淑慧主任的指導，啟發欣芯的文學素養，自此開始勤奮不懈地練習國語朗讀。吳欣芯今年升上了國中七年級，選擇再次挑戰國語朗讀比賽。

教育處杜國正處長表示：「全國語文競賽是全國語文菁英以文會友的盛會，本市重視學生語文素養，積極推動閱讀素養、本土語等各項語文教學，並投入經費改善集訓環境及設備，期許選手透過全國語文競賽的舞台，展現自我，更進一步提升對語文的創造力。」