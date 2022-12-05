女星大S（徐熙媛）與前夫汪小菲近期因生活費隔空交火，汪小菲連發好幾條貼文怒斥大S一家人，大S也發表聲明，張蘭代子槓上，本以為雙方戰火平息，未料大S貼出購屋交易紀錄與手寫借款，汪小菲則再度回擊，此事在網路上鬧得沸沸揚揚，連韓媒也報導，不過該篇新聞中放的卻是具俊曄與小S的合照，讓台灣網友都傻眼「大小S差很多耶」。

嫁到韓國的台灣網紅「台灣紐韓國媳」今（5）日在facebook曬出一張韓國媒體的新聞截圖，標題是具俊曄公開粉絲照片，反擊網上謠傳早就出軌的假消息，不過新聞圖片卻放錯主角，放成具俊曄和小S的照片，讓「台灣紐韓國媳」發文笑稱「我嚴格懷疑！發文記者不知道照片裡面的是小S，哈哈哈」。

網友看到後也笑翻：「她們姐妹明明長得不一樣啊⋯⋯」、「大小S差很多耶」、「放這張照片，我以為外遇小S」、「都是亞洲人會認錯，就太誇張了」、「結果成了另一樁婚內外遇」、「他們真的沒有像到認不出來啦」、「畢竟是親姊妹不熟的人可能覺得兩個很像」、「覺得韓國記者真的沒發現」。

《朝鮮日報》報導了具俊曄透過社群平台為自己發聲澄清的行為，並引述台灣媒體報導大S向法院提出強制申請，且前夫自從結婚後就沒有支付約定的生活費，前婆婆張蘭在直播中稱大S吸毒，並認為早與具俊曄有染，文中《朝鮮日報》的記者以「荒謬」形容，有為具俊曄抱屈的意圖，同時反駁汪小菲一家的說法。