英國下議院國防特別委員會主席埃爾伍德(Tobias Ellwood)表示，對於提升對台灣的軍事協助還有「很多事項要仔細研究的」，他在上週訪問台北時曾討論到台灣的國造潛艦計畫。

《路透》報導說，英國和台灣沒有正式外交關係，但在面對北京加劇對台灣軍事威脅之際，英國和其他西方國家已逐漸加強對台灣的支持。

報導指出，雖然美國是台灣最重要的外國武器來源，但英國企業也一直在協助台灣研發新的國造潛艦。當被問到英國是否在武器或情報分享加強對台灣的軍事支持，埃爾伍德說，「是的，非常必要這麼做」。他引用英國首相蘇納克(Rishi Sunak)上個月對於和中國關係的「黃金時代」已經結束的說法，聲稱「他的談中有很多值得探索之處」。

埃爾伍德在回覆電郵詢問時指出，「我會努力讓我的委員會在5月回來時對此做更詳細的研究」。

埃爾伍德是英國執政保守黨(Conservative Party)資深議員，同時也是前任國防部長。他表示，在訪台阿間曾討論台灣的國造潛艦計畫，不過如果要公開談論這項計劃更多的細節，他必須再多做些了解。

埃爾伍德在訪台期間曾與蔡英文總統與多位台灣政府高層會面，他表示，英國應該加強和台灣的軍事與安全互動，英國應該更勇敢地在國際上支持台灣。

他說，英國在協助烏克蘭方面比其他國家更加積極，有許多國家跟進，應該沒有任何事能阻止英國也對台灣做同樣的事。