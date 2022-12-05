台北市第三選區（中山、北松山）將舉行立委補選，代表民進黨參選的吳怡農3日原定8點參加民權國小校慶，卻遲至9點才現身，且受訪時對媒體詢問顯現不耐。媒體人張禹宣當天曾評，吳怡農遲刻魔、嗆記者、發脾氣三個大忌一次達成。沒想到吳怡農今(5)日又臨時將聯訪時間從10點改到9點30分，被記者嗆「聯訪時間難道是規劃好玩的」，讓張禹宣直言，這些凸顯了絕對不是溝通出問題，而是主帥「貴公子」本人過於任性。

張禹宣指出，吳怡農今日公開行程排定在松江南京站路口，但時間點卻挑在早上九點，正常人都知道，一般台北市上班族通勤時間大約都落在7:30-8:30最為巔峰，而該路口也是他過去擔任記者時前往內湖的必經道路，到了早上9點不只捷運站人潮稀疏，車流更是銳減。但隨興如吳怡農，依然不改貴公子本色遲到了5分鐘。可想而知的是，現場除了「農夫農婦」外，可遇上的路人根本不多，根本無法一路站到原訂聯訪的「10點」。

「然後呢？」張禹宣強調，吳怡農便在未通知媒體，且也未確認是否有人尚未抵達的狀況下，臨時將聯訪時間從10點改到9點30分，讓部分媒體趕不及到場提問，在LINE群組炸鍋砲轟「聯訪時間難道是規劃好玩的」「麻煩候選人認真看待自己貼出的採訪時程」，對此吳怡農團隊再度致歉表示「會確保相同問題不會再發生」。尷尬的是，吳怡農在「提早」聯訪時，才剛為上次「遲到」道歉。

張禹宣強調，平心而論，這些問題偶爾發生，還有可能是幕僚的問題。但從過去吳怡農寥寥可數的公開行程，不管是登記參選主委，遲到20分鐘讓「大哥們」等。到初登板遲到一小時還加碼「嗆記者」，都凸顯一件事，絕對不是溝通出問題，而是主帥「貴公子」本人過於任性。

張禹宣說，別說是媒體，一般與人約好的時間，不管早到晚到都是失禮。但吳怡農過去顯然沒有這樣的觀念，更沒有對媒體關係的認知，一切隨心所欲，飄渺不定。「今天沒什麼人？那早點聯訪結束」、「今天有起床氣？那等到聯訪再過去」，貴公子的行程就是如此飄渺不定且隨興。