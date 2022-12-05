雲林縣麥寮鄉財庫充裕，體適能中心擬永久免費入場。（麥寮鄉公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉上個月15日啟用雲林縣首座體適能中心，經過半個多月試營運，5日麥寮鄉公所表示民眾使用情況踴躍，為鼓勵大家持續運動，將研擬永久免費入場。麥寮鄉因台塑六輕進駐，每年稅收達3、4億元，不斷推出各種社會福利，吸引不少人遷入，人口已接近5萬人，成為雲林人口數第3的鄉鎮。

麥寮鄉體適能中心斥資9000餘萬元興建，為2層樓建築，占地約550坪，1樓綜合球場有健身室、籃球場、羽球場等，2樓規畫為瑜伽韻律教室、課程教室、桌球室等，其中健身室設備豐富，包括最受歡迎的划船機、跑步機、踏步車等多項運動器材。

麥寮鄉長蔡長昆表示，麥寮鄉位於風頭水尾，人口原本只有3萬餘人，六輕設廠後帶來就業機會，人口不斷成長，目前已達4萬9000餘人，很快就要突破5萬人，為打造健康宜居城市，有必要鼓勵大家多運動，因此特別規畫體適能中心，試營運前3個月免費入場。

有鄉民認為麥寮鄉公所每年收取六輕地價稅、房屋稅等稅收達3、4億元，財源充裕，建議體適能中心能永久免費入場，蔡長昆說，試營運期間會評估每個月的營運費用，希望民眾不要因為免費入場就不珍惜器材，若鄉庫可以負擔，為鼓勵鄉民養成長期運動習慣，打算永久免費入場。

蔡長昆指出，為了讓體適能中心更多元，目前大部分運動器材都是租賃的，可以每3個月更換1次，不僅免除買斷的保養、維修、折舊等費用，還可隨時更換最新型的器材，也可依民眾需求調整器材的種類與數量。體適能中心每周二至周日開放，歡迎民眾多加利用。