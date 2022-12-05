佐登-KY(4190)今(5)日下午舉行業績發表會，總經理陳佳綺指出，台灣疫情趨緩後生活正常，觀光及美容SPA回店率都漸恢復正常，大陸地區也逐漸解除封，現在業績和來客戶已經快速回溫，明年度業績應該有不錯的動能。

在通膨的情形下，陳佳綺坦言，自己也是會擔心，所以明年度公司研發的新品將以中價位為主，目前台灣區的醫美有7家，明年度不會大力展店，將會先把原有的店發展的更好為優先。

佐登妮絲城堡無論團、散客遊樂需求度都不錯，11月來客量達15萬人次，客單價已提高至510元，預期12月也能維持11月的來客量，將成為營運成長的新引擎。陳佳綺說，疫情期間不少美容SPA店關門，公司斥資30億元蓋觀光工廠，帶給會員很大的消費信心，對公司經營能力很有信心認為不會倒閉，會員消費力反而增加。

佐登妮絲城堡不只想吸引觀光客，城堡中的產線目前正在申請ISO和申請GMP工廠，陳佳綺預期年底期應該可以完成。她說，佐登妮絲城堡產線鎖定高精華、有效成分和高營養霜，以及異形袋的面膜，將會專注在韓國、越南、新加玻的代工市場，2023年度將大力參展推擴知名度，預期2024才會看到對營運有形的成效。

台灣在12月口罩禁令正式解除，陳佳綺說，脫口罩後對美的需求會正常的成長，明年在台灣地區將擴大會員經齊，並加速大健康多元服務發展。

在海外市場方面，陳佳綺說，目前馬來西亞美容SPA也恢復正常，而在大陸2/3地區也已經開始陸續解封，上週六日會員來客數成長了10~20%，現階段只有華北區及北京比較嚴格，預期未來1~2個月將會漸漸解封。面對大陸地區不定時疫情封控，將會機動調整門市經營模式，穩定業績，降低成本。