在聯準會於12月中旬召開政策會議之前，投資人等待更多經濟數據指點迷津，美東時間周一清晨美股主要指數期貨小跌。

目前道瓊指數期貨跌107點或0.31%。標普500指數期貨跌0.37%，那斯達克100指數期貨跌0.35%。

上周五美股三大指數盤中反彈，終場幾近收平，道瓊指數收漲約 35點或0.1%，標普500指數收跌0.1%，那斯達克指數跌約0.2%。

上周道瓊指數收漲0.24%，標普500指數漲1.13%，那斯達克周線漲2.09%，均為連續第二周收高。

上周五發布的非農就業報告意外強勁，投資人擔心聯準會可能維持激進升息立場不變，導致盤初美股下跌，惟之後操盤手拋開了這些擔憂，仍然相信聯準會可能自12月會議起縮小升息幅度。不過，在聯準會於12月13、14日召開會議前，投資人預期本周市場交投可能較為清淡。

Baird分析師Nicholas Bohnsack出具報告指出，我們擔心的其中一件事，是即使通膨率從現在開始走低，將通膨率從4%壓低至2%的成本也會變得越來越高，它可能伴隨著企業和勞動力市場出現重大轉變。他並表示，最終聯準會將放慢升息步伐，然後花很長的時間觀察形勢及可能的升息影響。

周一市場關注的經濟數據包括美東時間周一上午公布11月ISM服務業數據。根據道瓊斯所做的調查，受訪經濟學家預期該指數為53.7。