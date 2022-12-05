國泰金(2882)旗下國壽今日首度揭露以風險辨識為保險核心的健康策略藍圖，針對「健康促進」、「亞健康服務」、「高齡服務」積極展開行動，再加上能強化民眾健康意識的「外溢保單」等四大面向，發展出業界最完善的健康計畫。其中，國壽APP內2018年推出「FitBack健康吧」作為健康促進的主要動能，用戶數目前已超過80萬，目標於2023年達到100萬，可依「FitBack健康吧 」會員等級，首年度即享有保費折減，晉升會員等級越高，保費折減比例越高；另外，國壽外溢保單保費收入累計達144億元，居國內第一。

「FitBack健康吧」作為健康促進的主要動能，透過壽險業首創自行研發的「活力分(Life Score)」，以AI人工智慧記錄分析用戶的健康行為與體況，呈現在APP畫面中，讓用戶能隨時掌握；同時設計豐富多元的任務包括健走、運動心率、睡眠時間等參與程度，鼓勵民眾積極提升會員等級，享受更多好康權益；國泰人壽更攜手各領域的異業夥伴，包括迪卡儂、GARMIN、統一超商OPEN POINT，針對不同場景設計健康任務，讓用戶以健康輕鬆換取國泰小樹點。

「FitBack健康吧」用戶數目前已超過80萬，目標於2023年達到100萬，為喚起民眾健康意識，國壽除了開發實用的健康促進APP外，近年也積極發展以事先預防、減少理賠為主的「外溢保單」。目前國壽是市場上外溢保單保費收入第一的公司，截至目前已發展47張外溢保單，超過50萬人投保，累積144億初年度保費。

近期再推出業界首創結合會員等級、投保即享保費折減的外溢保單，有別於市面上常見的保單於投保後從事健走、健檢等指定行為隔年才能享有外溢回饋，國泰推出保戶可依「FitBack健康吧 」會員等級，首年度即享有保費折減，晉升會員等級越高，保費折減比例越高。

為了讓「亞健康」族群也能有完善的關懷服務，國壽針對亞健康族群與桃園地區的在地優良診所試點合作，由醫師、營養師、藥師、衛教師組成管家團隊，以客製化衛教、健檢紅字複查提醒、用藥諮詢等，協助保戶發展個人化健康照護計畫。

針對日益增加的高齡族群，國泰亦積極發展「高齡服務」，已精選培訓6百多位業務員成為「健康顧問」，學習高齡照護、熟悉政府資源等專業知識，並與工業技術研究院合作，以學理及醫療科技為基礎打造認知功能檢測服務，目前已累積超過萬人使用，更有多位民眾在體驗檢測後，透過業務員進一步說明，進而補足保險缺口。