雲端邊緣運算等跨領域多元產品佈局策略奏效，降低了PC需求衰退的衝擊，全漢（3015）表示，明年第1季前整體訂單穩定，不過由於大環境市況不是很好，我們會更專注新產品開發，以維持公司毛利率及獲利。

全漢今天下午舉行線上法說會，全漢早期產品以電競PC相關與通用量大型產品居多，近幾年藉由併購及自行開發拓展產品線，順利跨入雲端網通/邊緣運算、5G基站、工業電腦、醫療照護，在需求起飛的輕型電動車及儲能，全漢亦已切入，由於產業佈局廣泛且產品齊全，可提供客戶一站式電源服務，快速供應客戶不同產品，成為公司爭取訂單的優勢，而儲能產品更可望成為全漢兩三年後營運新亮點。

全漢表示，全球疫情過後，PC需求端有很大的衰退，致使PC產品線營收受到影響，所幸網通、雲端伺服器及工業電腦三大產品線表現穩定，減緩了PC下滑對營運衝擊。

今年前3季IPC佔全漢營收比重為為33%，Adapter佔19%，PC佔24%，其他佔24%；若依終端應用來看，ICT網通佔全漢營收比重為34.5%，通用型電源佔比21.5%，電競相關產品佔比為20.5%，雲端及邊緣運算佔比約8%，工業應用佔比為8.2%，醫療照護佔比4.3%，新能源佔比3%。

全漢表示，雖然目前在疫情尾端，但景氣變化很大，且大陸不時還是會有製造的干擾，客戶訂單能見度及可靠性必須特別小心，公司持盈保泰對策因應，相較去年，現金是增加而存貨及負債減少，希望能降低大環境對營運的影響。

儘管本業受到PC產品營收下滑影響較去年衰退，在業外挹注下，全漢今年前3季稅後盈餘為6.05億元，年增7.7%，每股盈餘為3.23元，累計前10月合併營收為127.36億元，年減8.76%。

展望未來，全漢表示，產品策略發展方面，我們會持續擴大邊緣運算客戶群，統合IT類電源，並開發輕型電動車為主的移動載具系統充電器，目前來看，網通雲端是近期工作主力，訂單能見度比較高，但不知客戶訂單可靠度，明年第1季前整體訂單狀況穩定，不過市況還不是很好，我們會專注新產品開發，以維持公司毛利率及獲利。