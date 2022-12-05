鋼鐵產業現況，預測景氣回溫應落在明年第一季末或第二季。晉椿(2064)受市況拖累而營收下滑，公司因應對策有四個方向，並持續改善製程的不良率，提升不鏽鋼、特殊鋼特有技術，改善缺陷率，以及提升競爭力，因應未來產業發展。

關於鋼鐵產業現況，晉椿表示，近期鋼市低迷，雖然先前俄烏戰爭掀起一波訂單潮，但隨著戰事疲乏，鋼市需求減弱，加上全球性通膨導致各國陸續升息，全球性資金緊縮的結果，鋼鐵等大宗物資首當其衝，價量疲軟不振。大陸清零封城政策，內需不佳也導致出口增加，鋼價走低，另俄烏戰爭影響，俄羅斯遭歐美經濟制裁，鋼價壓低外銷出口，破壞市場流通行情。

國際鐵礦砂行情日前續探三年來新低，鐵礦砂六月起的五個月已達跌幅45%，硬焦煤跌幅30%、期鎳也跌幅近25.3%。

晉椿認為，目前國內鋼廠現狀，接單量少、下游廠商為去庫存、採購進貨觀望、量縮價跌，此時各鋼廠紛採減產措施，努力控制供給端，靜待需求回溫。

台經院示警，今年第四季至明年第一季恐陷停滯性通膨，預測景氣回溫最快應落在明年第一季末或第二季。中鋼則以兩方面評估，歐洲天然氣供應吃緊，燃煤價格高漲，推升煉鋼成本走揚，鋼價止跌訊息明顯，中長期轉趨樂觀；中鋼11月15日最新提出，鋼市谷底起飛，三部曲翻轉，今年第四季應是鋼價谷底、明年第一季鋼市可望呈現平穩狀態、明年第二季起鋼市可望翻轉向上。

全球用鋼產業自今年5月起經歷半年以上的供需調整，下游庫存穩定的去化，加上鋼廠的減產，遞延的需求明年第二季可以期待，而大陸方面，為落實碳中和政策，擴大鋼廠限產力道，同時加嚴碳排標準，使得環保成本推高，鋼廠成本將支撐鋼價。近期也發布化防疫20條措施，可望緩和動態清零對經濟活動的衝擊。

綜觀上述鋼鐵產業現況看法，預測景氣回溫應落在明年第一季末或第二季。

晉椿前三季毛利率下滑至8.96%，然受惠匯率因素，業外利益強升至8044萬元。晉椿前三季每股盈餘1.54元，位居同業前段班。前三季營收銷售區域分布，東南亞占23.43%、港陸占14.69%、其他地區占2.93%，外銷比例共達41.05%，公司仍以內銷為主，占58.95%。

庫存較多，但今年第三季末已有緩解狀況，持續強化庫存去化力道，晉椿更強調，2021年陸續引進新型式鋼棒設備，翻新現有舊機台；開發利基型新產品，打入國內外電動車製造市場，為此編列許多預算，以長期研發、長期準備，送樣本驗證，可望成為電動車廠重要原物料供應商；公司也分散分險，利用東南亞投資公司(泰國、印尼廠)擴大市場占有率，減少關稅貿易障礙，並調整海外市場布局。

由於現今全球經濟市況不佳，下半年鋼鐵需求銳減，營收遭下滑衝擊，因應對策有四個方向，一自力開發利基型鋼材，二持續開發電動車加工零件用料，三月底會引進新型鋼棒設備，自主能力將擴大，可望增加競爭優勢，四開拓東南亞的汽機車高端市場，切入當地車用供應鏈。公司持續改善製程的不良率，提升不鏽鋼、特殊鋼特有技術，改善缺陷率，以及提升競爭力，因應未來產業發展。

市場客戶方面，近年來專注高端金屬零件加工業，提高產業進入門檻。

晉椿廠房都是自有，效能足夠供應生產營運所需，而投資性不動產2.66億元，是歷史價值，為位於中壢舊廠土地，目前出租給租賃公司。