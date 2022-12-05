高雄全國首創「幸福共享高雄GO」服務，提供預約制的接送服務，吸引許多長者、學童搭乘。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市交通局全國首創公車式小黃，提供美濃等偏鄉居民通勤使用，因有搭乘人數過少的情況，交通局加以改良，今年1月推出「幸福共享高雄GO(公車式小黃2.0)」，提供預約制接送服務，有效提升當地學童、高齡長者外出搭乘。藉此，高市今日榮獲衛福部「2022年台灣健康城市暨高齡友善城市獎-創新獎」殊榮。交通局表示，明年將規畫至旗山、六龜等地服務。

高雄2014年全國首創公車式小黃，以計程車代替公車，提供美濃等偏鄉地區居民外出接送服務，但因路線、時段固定，仍會發生全車無人搭乘的窘境，於是交通局2021年9月起，在美濃區實地蹲點需求訪查，並與在地里長、學校等單位進行數十場訪談，推出「幸福共享高雄GO」預約接送服務，藉此從需求端下手，改善空車的問題。

交通局表示，美濃區自今年1月推出預約接送服務以來，經統計目前服務班次數已超過4700班，服務總人次更超過1萬4500人次，已於11月18日已經擴大到杉林區進行試營運。

今年衛福部國民健康署舉辦「2022年台灣健康城市暨高齡友善城市獎」評選，在眾多參選縣市中，經繁複嚴謹審查後，交通局5日以「幸福共享 高雄GO」榮獲「高齡友善城市獎-創新獎」殊榮。

此外，交通局輔導美濃獅山社區發展協會成為高雄市第一家在地非營利組織經營市區汽車客運業，社區發展協會提供白牌車加入運送服務，也吸引了普利司通以民間企業社會責任(CSR)挹注資源，降低營運成本。

交通局指出，高雄市公車式小黃路線現已達62條，是全國服務路線數最多的縣市，未來預計明年起擴大至旗山、六龜、那瑪夏服務，藉由更彈性預約接送服務，改善偏鄉路網不足的問題。