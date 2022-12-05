有些男人幽默風趣、溫柔體貼，加上好相處，所以很有異性緣，但卻也因此被誤會是個花心大蘿蔔，《搜狐網》運勢專欄點名3大生肖男性即便是萬人迷，身邊異性圍繞，但對另一半依然專一，不會四處拈花惹草。

▍生肖鼠

生肖屬鼠的男人內心溫柔善良，經常跟異性打成一片、相處融洽，但也容易因此被當作「中央空調」，到處獻殷勤，其實他們的善良是發自內心的，沒有任何企圖，只是樂於助人。屬鼠的男人相當重感情，對於婚姻和感情相當忠誠，一旦有了另一半之後就會懂得避嫌，不會和異性糾纏不清。

▍生肖猴

生肖屬猴的男人大多都很聰明，反應快、點子多，加上個性幽默風趣、妙語如珠，經常能將身邊的異性逗得心花怒放，也很聊得來，但其實這不代表他們花心，反而屬猴的男人對愛情特別忠誠，因為他們對於很多事情都看得十分透徹，不可能還做出劈腿偷情的事情自找麻煩。

▍生肖龍

有別於鋼鐵直男讓女人敬謝不敏，生肖屬龍的男人天性愛浪漫，在戀愛中不吝嗇對另一半甜言蜜語，甚至會絞盡腦汁的給足對方浪漫和驚喜。但這樣明目張膽的寵溺，有時會帶給另一半極大不安，擔心他們是不是同樣在外頭處處留情，殊不知屬龍的男人所有的浪漫和心思只會花在另一半身上。