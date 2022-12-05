受大陸疫情封控影響，工紙大廠榮成（1909）12日公告11月營收43.56億元，年減18.2％，月減7.4％；自結稅前虧損2.71億元，比10月虧損擴大58％，為連續第5個月虧損，換算單月每股稅前虧損0.22元。

累積榮成今年前11月稅前虧損6.27億元，每股虧損0.49元，今年轉盈目標恐無望，全年損益可能創下近20年以上最差成績。

法人觀察，大陸近期疫情確實相當嚴重，造成紙箱需求下降，估計今年底、甚至明年1、2月的春節旺季行情幾乎確定泡湯。不過相較於大陸官方先前一直採取壓抑作法，近日大陸防疫政策開始出現鬆綁跡象，雖然短痛、但長多，疫情高峰後有望加速回復正常，法人看好明年大陸工紙業供應鏈及需求端有望改善，榮成將迎轉機。

受大陸疫情封控影響，今年大陸造紙市場從年初就一路低迷，原本下半年是傳統旺季，但大陸紙業龍頭玖龍卻從7月底開始發動旺季停機潮，帶頭「減產保價」，投射出市場需求的異常疲弱。

玖龍上周再度發出停機令，宣布旗下天津廠及泉州廠，從11月底到12月中將停機檢修，這等同宣告大陸造紙業今年的最後希望—「春節行情」泡湯。

國內工紙大廠榮成8成營收來自大陸，營運與大陸景氣連動強，慘遭拖累。榮成今年上半年獲利較去年同期大幅縮水78％，且下半年營運惡化，已經連5個月虧損。原本寄望年底春節行情發功，全年營運要拚轉盈，如今希望恐再度落空，本業復甦得等明年。

目前榮成正在辦理現增，擬發行普通股5,000萬股，發行價格為每股14.5元，預計榮成將可籌得約7.25億元的新銀彈，為接下來的景氣復甦預做準備。