電池模組廠陸續公布11月營收，高價股AES-KY（6781）受到通膨衝擊入門款二輪電動車銷售，導致產品組合改變，11月營收降至10.86億元，月減14.35％，為今年以來新低紀錄，AES-KY認為僅是短期影響，資料中心備援電池（BBU）2024年挑戰30％的目標不變。

AES-KY於5日盤後公告11月業績，單月營收降至10.86億元，約當最近十一個月營收低點，月減14.35％、年增0.89％，累計今年前十一月營收仍達139.78億元，較去年勁揚33.29％。

AES-KY表示，雖然工作天數回復正常，不過高通膨排擠消費預算，導致入門款的二輪電動車銷售受影響，衝擊11月的產品組合，連帶影響營收表現，AES-KY認為，僅是短期的影響，二輪電動車仍符合環保、節能的中長期趨勢，此外，BBU營收占比成長的趨勢也毫無懸念。

根據AES-KY統計，BBU因屬於B2B的型態，不易受通膨影響，目前佔其營收比重約20％，預估2024年可望提升至30％，成為主力產品線之一。

AES-KY日前公告10月自結損益，10月稅後純益2.65億元，年增14.7％，每股稅後純益3.11元；累計前十月稅後純益27.64億元，年增34.57％，每股稅後純益32.36元，已逾2021年獲利。