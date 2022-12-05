（搶攻「雙12」商機，蝦皮購物攜手築間餐飲集團推出聯名鍋物「多蝦蜊歡聚鍋」。圖／築間餐飲集團提供）

冬季來臨，火鍋商機升溫，築間餐飲集團攜手蝦皮購物聯名推出「多蝦蜊歡聚鍋」搶攻「12.12狂歡生日慶」商機，藉聯名鍋物、直播抽美食電子兌換券等贈禮為誘因，串聯線上線下消費，打造多元又新鮮的消費體驗，標榜回饋優惠總額上看近百萬元，要讓蝦皮用戶歲末享用暖心美食之際，還有豪禮拿不停。

據專業機構調查，台灣平均有85.6％的受訪者每個月至少會吃一次火鍋，33.4％的受訪者更是周周吃。依蝦皮購物站上數據觀察，每到年末之際火鍋湯底買氣較平日成長至少6成。看準入冬吃鍋旺季以及台灣人熱愛火鍋的特性，蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」攜手築間餐飲集團聯名打造「多蝦蜊歡聚鍋套餐」搶攻火鍋商機，為更加滿足無鍋不歡的饕客，只要提前領取免運券，就可抽築間幸福鍋物一年份免費吃大獎。

築間餐飲集團董事長特助莊秀雯指出，疫情趨緩，築間餐飲集團業績已明顯成長，年增率預計上看5成。除了持續提升顧客服務品質，築間也希望能更加貼近年輕族群的喜好，滿足消費者多元需求，看準蝦皮購物平台深受年輕族群喜愛，且自帶高流量，期望藉由兼具趣味性與豐富優惠的合作讓更多消費者認識築間，有望帶動雙方會員交流並掀起討論熱潮，也為集團的年末業績再添強勁成長動能。

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」不只送出6張全站0元起免運券與超划算12折神券，今年更攜手築間餐飲集團推出一年份免費吃鍋大獎，即日（12月5日）起至12月12日只要領取全站免運券，就有機會享用天天吃鍋，最高365餐任意吃。無論是美國濕式熟成沙朗牛或是松阪豬套餐，還有超過10多種特色湯底，任君挑選，天天吃鍋也不膩！並且加碼祭出蝦幣兌換好禮，包括免費聯名鍋抽獎券、築間餐飲旗下品牌美食兌換券等多重優惠。12月6日中午觀看「1想不到」直播或參與金多蝦年度大賞投票活動，也有機會免費獲得超強美食兌換券，0元就能大嗑美食。

除線上狂灑超多優惠，實體消費也有，即日（12月5日）日起至12月12日於築間火鍋門市消費滿3,000元即送刮刮卡，有機會獲得蝦皮購物最高千元全站優惠券；即日起至12月12日於築間、燒肉Smile用餐，點數加碼最高回饋40％。

蝦皮購物攜手築間餐飲集團推出的優惠包括：

優惠一：提前領免運抽1年份火鍋天天免費吃，12月12日下單再玩寶箱遊戲抽夏慕尼四人歡聚餐券。即日起至12月12日領全站0元起免運券，即可獲得「築間幸褔鍋物1年份免費吃」抽獎資格。即日起至12月12日用2蝦幣就可獲得燒肉Smile 9選1電子兌換券、築間9選1電子兌換券，用1蝦幣就有機會免費嘗鮮「多蝦蜊歡聚鍋」。12月12日當天下單玩寶箱遊戲，除了抽蝦皮購物X築間聯名「多蝦蜊歡聚鍋」、築間9選1電子兌換券外，再加碼抽夏慕尼四人歡聚餐券。12月6日中午12點至13點觀看「1想不到」直播，或於即日起至12月10日參與金多蝦年度大賞投票活動，就有機會抽中築間9選1電子兌換券，觀看「1想不到」直播或12月11日的跨夜直播再加碼抽免費聯名鍋。

優惠二：線下豪禮送不停！指定期間於築間餐飲門市消費送蝦皮購物千元全站優惠券。即日起至12月11日於築間餐飲集團旗下築間幸褔鍋物以及燒肉Smile消費，點數加碼多送20％。12月12日當天於門市消費，築間、燒肉Smile點數加碼多送40％。購買蝦皮購物X築間聯名「多蝦蜊歡聚鍋」加送一張築間9選1電子兌換券。即日起至12月12日消費滿3,000元送刮刮卡，免費抽蝦皮購物全站優惠券，最高折千元。