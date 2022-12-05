民進黨籍市議員蕭隆澤，5日召集市府民政局、建設局等單位會勘，近百位居民也到場關心。（市議員蕭隆澤服務處提供）

台中市潭子第4公墓正進行遷葬，預定明年初交地建設局進行綠美化。綠營市議員蕭隆澤及東寶里長自2018年爭取興建里民活動中心；藍營市議員賴朝國日前提出興建社區活動結合日照中心規畫案，兩路人馬產生爭議。民政局強調，將廣納各方意見討論評估，據以協助辦理相關興建。

潭子區第3、4公墓正進行遷葬，預計明年釋出2.75公頃公有地。東寶社區活動中心長期借用三元宮1樓空間，地方有意易地興建。國民黨市議員賴朝國2日邀集市府相關單位現勘，建議由潭子區公所提出社區活動中心結合日照中心規畫，經費約需3000萬元，立委楊瓊瓔允諾全力爭取衛福部補助。

民進黨籍市議員蕭隆澤、東寶里長林銘泉，5日召集市府民政局、建設局等單位會勘，近百位居民也到場關心。蕭隆澤表示，潭子第4公墓遷葬後土地活化方向，自2018年即整合地方意見，爭取興建「里民活動中心」，並獲得潭子區公所、民政局等同意在案。

蕭隆澤說，九合一選舉過後，即有民代發文會勘，執意要將東寶六段553地號，由「里民活動中心」變更為「社區活動中心」，令地方民眾感到錯愕；無異將2018東寶里辦公處發文給潭子區公所，變更為機關用地公文，及民政局同意公文形同廢紙，難道地方建設要分藍綠嗎？

民政局表示，潭子第4公墓因地方使用需求並配合公墓公園化，目前由生命禮儀管理處辦理遷葬作業，另由都發局進行都市計畫變更土地使用分區及用地檢討變更；變更後將評估及協助地方爭取，並評估里活動中心興建事宜，目前並無確切定案，絕無出爾反爾，所稱逕自變更並非事實。

民政局強調，各級民代關心地方建設均予以尊重，有關立委楊瓊瓔表示將向衛福部爭取前瞻3000萬元補助，力促興建社區活動中心及日照中心，或是未來是否由市府自籌財源興建社區或里民活動中心，尚有討論空間；將視地方共識及需求進行評估後，據以協助公所辦理相關興建。