90歲的蕭姓老翁今年8月被返家的兒子發現倒臥在浴室血泊中，胸部有刀傷，71歲王姓妻子在房內呼呼大睡，一度情緒失控，檢警抽絲剝繭，王姓老嫗坦言有將老伴推倒，還到廚房拿刀來刺，但案發經過都不記得了，桃檢考量她長期服藥，家屬也幫求情認為是藥物和酒精作祟，依家暴殺人罪嫌起訴，並建請法官量處適當之刑。

71歲王姓老嫗和90歲的蕭姓丈夫結褵多年，曾一度離婚，2006年又再婚，同住蘆竹，但老婦患有精神疾病、長期服藥，狀況時好時壞，平日由高齡丈夫在家照顧。

今年8月2日晚間，夫妻倆的兒子打電話返家，因無人接聽感覺有異，連忙拜託弟弟趕回家查看，驚見老父親倒臥主臥房的浴室內，胸部有刀傷，一旁有大量血跡，已明顯死亡，連忙報警，警方到場後，王婦一度情緒失控，經送醫診治，情緒才恢復，警方也在現場查扣多把已被清洗過的刀具。

王婦稱當下有服用助眠藥物，不記得事發經過，自覺砍人的事情是假的，坦承有將人推倒，然後持廚房內的水果刀刺人，但不知道被她刺傷的人是誰。

王婦鑑定結果認定她並未因服藥影響思辨能力，檢方斥她拿刀刺殺他人罔顧生命，對象還是她結褵多年的配偶，沒有深仇大恨，但考量她年邁患病，有酒精使用障礙症、安眠和抗焦慮藥使用障礙症等，家屬也求情認為是藥物和酒精作祟，不願提告，桃檢依家庭暴力罪之殺人案起訴。

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