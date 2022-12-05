林凡閔說，很榮幸以「台南16號」台灣越光米首次在日本參加評比獲獎，他這次抱持著學習、觀摩的態度，收穫很多。（烏日區農會提供／潘虹恩台中傳真）

台灣稻米奪日本米競賽特別優秀賞！今年已舉辦第24屆的日本「米．食味分析鑑定競賽」是全球規模最大、日本最具權威的稻米競賽，日前公布獲獎名單，台中市烏日區農民林凡閔種植的「台南16號米」在39名參賽者中榮獲「特別優秀賞」。

烏日區農會指出，每年舉辦1次的「米．食味分析鑑定競賽」，是全球規模最大、日本最具權威的稻米競賽，今年在長野縣小諸市舉辦，共有5280件稻米參加評比；其中「都道府県・海外地域代表」組今年共有日本37個地區加上海外共39個參賽者入圍，林凡閔種植的「台南16號」則獲得「特別優秀賞」。

台南區農業改良場則表示，歷年來研發育成各式優良水稻品種，其中獲全國米質競賽及晶饌米獎冠軍米種的台版越光米「台南16號」，米粒晶瑩剔透，口感柔軟Ｑ彈，冷飯特別可口清爽，是做壽司的絕佳選項。

林凡閔種稻逾10年，自2015年首次參加稻米比賽，就連續多年獲得地方、全國獎項，2019年曾榮獲「臺灣稻米達人冠軍賽」好米組冠軍，今年更榮獲第24屆的日本「米．食味分析鑑定競賽」中「都道府県・海外地域代表」組特別優秀賞。

林凡閔說，很榮幸以「台南16號」台灣越光米首次在日本參加評比獲獎。主辦單位透過嚴謹、公正的比賽，讓各地優秀農民參與，也促進稻米生產者、業者的交流機會，他這次抱持著學習、觀摩的態度，收穫很多，期許他未來不斷成長，持續讓世界看見台灣的好米、台灣的農業，同時感謝烏日區農會與大倉米鋪協助。