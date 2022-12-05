遞延部分新開建案陸續認列營收，代銷業者海悅(2348)11月合併營收4.96億元，為今年單月新高，月成長8.37％，11月與前11月代銷收入與去年同期差不多，不過，因去年11月認列營建收入5.78億元，使得11合併營收43.96億元，年減14.57%。

海悅今年前11月全台銷售建案達43個，全台平均銷售率約6-8成，目前尚可銷售案量總銷金額逾760億元，其中桃竹地區平均銷售率78％最佳，中南部則有16個銷售個案為營收新動能，隨著全台代銷業務穩健增長，前11月代銷收入43億元，與去年同期表現約當。

海悅中南部代銷業績不僅是今年營收成長引擎之一，且掀起中南部代銷漣漪效應，推升中南部後續銷售個案量增長，總計全台後續進場包銷案達35個，合計總銷金額逾2,500億元，加上尚可銷售案量總銷金額逾760億元，累計全台在手代銷量逾3,000億元，代銷業績來源無虞。

海悅目前帳上現金約當35億元，年底前亦無大型的資本支出，挾全台後續進場包銷個案達35個，累計全台在手代銷量逾3,000億元，代銷本業業績來源無虞，預期仍將持續受益全台代銷布局，規模經濟持續成長，形成競爭優勢，與建商策略聯盟及長期穩定收益等三大營運策略並進，隨著景氣復甦與剛性需求支撐，中長期營運穩健。