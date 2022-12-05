路透引述知情人士透露，富士康鄭州廠產量正在慢慢恢復，且富士康和地方政府都已經火力全開招聘員工，「如果招募順利，約需3至4周全面恢復生產」，將在12月底至明年1月初恢復全面生產。

這名拒絕具名的知情人士表示，當中仍有很多不確定因素，因為經過上個月的抗議後，有些員工對這份工作已心生「恐懼」。另一名消息人士則說，富士康希望盡快全面恢復生產，「情況已經穩定，地方政府也積極協助復工」，但還沒列出確切時間表。

報導指出，鄭州廠先前因嚴格的防控措施，在11月爆發大規模抗議，大批工人試圖衝出工廠園區，當局則調來大量特警，爆發激烈公安衝突。分析家指出，全球7成的iPhone是由鄭州廠組裝，其中包括大部分的iPhone 14 Pro。

報導指稱，鄭州廠11月產量估計有超過30％受到影響，但是富士康並未公布受影響的規模；針對此全面復工消息，富士康拒絕發表評論。