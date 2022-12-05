為了持續台東成為國際友善接待城市，台東縣政府今年度共辦理英語培訓課程115堂次、培訓志工231人次與輔導12間在地店家，今由縣長饒慶鈴授證，希望藉由建立英語共學團，提升在地人才服務國外旅客的英語軟實力。

台東縣政府國際發展及計畫處說明，今年培訓課程採小班精實教學的共學團模式，側重「口說服務」與「實務應用」能力加強，讓學員從互動討論、實境演練學習英文。

在業者輔導方面，首次參與計畫的「森森咖啡」負責人林鈺皓在分享時說，透過外籍顧問協助，有效解決了長期以來線上訂位應答，以及現場餐點特色介紹的不便之處，未來也將持續精進自身英語服務能量，提供外國友人更好的服務體驗。

另外，台東縣國際志工隊維運亦逐年擴大規模，訓練課程主題搭配接待禮儀、台東在地文化、台東觀光活動辦理介紹、國際志工專家學者分享、英語對話教學等內容編列教材授課，投注多元課程資源於志工團隊，提升團隊專業度。

縣長饒慶鈴表示，台東從疫情爆發後成為國旅的必訪之地，而縣府為了能吸引旅客及東漂族，推展慢經濟模式，用心打造一個在地人及外國人都宜居的城市、衷心歡迎各地的旅人們來探索，一同體驗台東這塊土地的「真、善、美」。