對慢性腎衰竭需要進行透析的洗腎病友來說腎友來說，多喝水可能會引發手腳腫脹、血壓變高、肺水腫等狀況，嚴重時更會致命，部立桃園醫院團隊為讓腎友能控制好水分，研發出「控水旋轉盤」，不需要透過計算機就能夠知道自己每次透析可以增加多少水分，幫助腎友做好水分控制，最近更優化轉盤可直接與手機通訊軟體結合，能更即時控制水分。

桃園醫院內目前約有433名洗腎腎友，其中血液透析有365人、腹膜透析有68人，腎臟科主任巫宏傑說明，洗腎腎友的水分控制與未來的存活率有相當的關係，若身體長期處在水分過多的情況，其死亡率會比水分控制很好的病人高出許多，醫療團隊致力的目標就是能讓腎友達到良好的水分控制。桃園醫院透析室護理長表示，院內的護理師們為幫助透析腎友控制水分，特別利用BMI轉盤做出「控水旋轉盤」，只要腎友輸入自己的體重，便能知道自己不能增加多少水分。

護理長說，如此一來腎友不需要透過計算機就能夠知道自己每次透析可以增加多少水分，幫助腎友做好水分控制，另也有向護理師們宣傳要如何教導病人使用，最近更優化這個轉盤直接跟Line app做結合，並連結院內衛教廣場，增加其使用的便利性，讓不同年齡層患者使用，讓透析患者能清楚暸解自己水分控制的重要性，增加自我照顧，盼能讓每位透析患者都能成為自己的控水精算師，達到護理照顧品質及透析安全的目的。

部桃表示，桃醫腎利隊更將水分控制的重要性製作成衛教短片參與「Power in Nursing護理的力量」國際競賽，運用護理的力量在病人洗腎的路上給予陪伴，護理師們就是希望能藉由衛教創意，以提升護理專業形象與年輕世代運用新媒體傳播能力，讓全球看到台灣醫護的力量。