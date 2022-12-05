民進黨立法院黨團5日召開記者會表明欲推動修正《公職人員選舉罷免法》，明定曾犯《組織犯罪防制條例》等5法的人不得登記為候選人，宣示全面杜絕黑、金、槍、毒的決心。國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇反酸，民進黨宣誓掃黑第一天，內政部長徐國勇傳出下台，實在很荒謬、尷尬。

民進黨立法院黨團提案修正的《公職人員選舉罷免法》，規定曾犯《組織犯罪防制條例》、《檢肅流氓條例》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《洗錢防制法》並經判刑確定者，不得參選公職。

由於徐國勇以健康因素向行政院長蘇貞昌提出書面辭呈，王鴻薇說，民進黨今天宣示掃黑，徐國勇就說要下台，實在很荒謬、尷尬。

此外，王鴻薇日前被問到可能具幫派背景國民黨台北市副議長葉林傳，則表示葉林傳的問政和選民服務，都跟家族背景無關，遭外界質疑雙重標準。王鴻薇強調，葉林傳沒有前科，究竟哪一點符合民進黨團所稱「黑、金、槍、毒」？將葉林傳跟前國策顧問黃承國相提並論，硬說人是黑道根本抹黑，民進黨其實是想轉移外界焦點。