資深媒體人周玉蔻今臉書爆料，政府將於農曆年前發十倍券，全民將收到1萬元紅包，後又改口說是呼籲、建言，不是政策定案；國發會官員表示，口罩都解禁，民眾也願意出門消費，坦言現在談及振興券議題「很奇怪」，明年比較擔憂的是出口、投資，強調「錢要花在刀口上」，資源應該用於鞏固出口、鼓勵投資才比較合理，農曆年前發十倍券，這樣的爆料說法會不攻自破。

國發會官員分析，2020年發三倍券、每人3000元，去年又發五倍券、每人5000元，當時的時空背景是新冠疫情爆發，民眾不趕出門，飯店、餐飲、旅遊生意都不好，企業也開始放無薪假；為了鼓勵民眾出門消費，減輕企業受疫情的衝擊，政府才發放振興券。

現在疫情都已全面解封，主計總處也上修民間消費的成長動能，農曆年前要發「十倍券」，官員坦言「這個說法很奇怪」，也未接獲行政院要執行振興券的規劃。

根據主計總處最新預測顯示，今年經濟成長率為3.06％，由於出口不如預期，科技大廠也放慢投資速度或規模縮水，主計總處已下修明年經濟成長率為2.75％；國發會官員表示，明年全球經濟處於下行風險，站在「錢花在刀口上」的角度來看，政府應該是把預算用來增加公共建設、淨零轉型，並鞏固出口、鼓勵民間投資，不是把錢花在發放十倍券。