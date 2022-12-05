大成鋼(2027)受惠納入台灣高股息指數成分股題材，加上大陸封控陸續解封，鋼鐵市場需求前景看俏，有色金屬價格走升，周一獲外資大買超2.68萬張，連三天大動作敲進，量能衝上4個月高檔，盤中也飆上半年新高價，終場收在高位，收漲近7%，以43.3元收場。

因全球最大金屬消費國大陸，放寬包括廣州和重慶等多個地區大城市對於COVID-19疫情嚴格的管控限制措施，令投資者對於大陸金屬需求前景將獲得改善的預期期望，加上美元走軟支撐有色金屬價格上揚，致倫敦(LME)銅價、期鎳上漲，銅價更觸及逾兩周高點。

台灣高股息指數成分股此次首度將30檔擴大至50檔，12月19日開盤當天生效，一口氣納入日月光投控(3711)、旺宏(2337)、力成(6239)、大成鋼(2027)、同欣電(6271)等26檔，令投資人眼睛一亮。

鋼市庫存去化預計將陸續告一段落，可望明年逐步加強出貨力道，法人預估，原物料價格回穩，買氣將增溫，助於營運復甦。