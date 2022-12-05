陳明珠今出席「第33屆寒士吃飽30」活動。（陳俊吉攝）

陳明珠今（5日）出席「第33屆寒士吃飽30」活動，呼籲大眾認助年禮與紅包為弱勢送暖。她透露目前募集僅達4成，期盼透過各界幫助，讓弱勢在年前享有一頓溫飽；她在記者會上拋磚引玉認購20份年菜，受訪時透露老闆黃子佼（佼哥）年終獎金發得超大方，希望老闆把要包給她的紅包拿來做公益，讓年菜至少賣逾6成。

陳明珠表示今年初包紅包給佼哥時，沒想到他竟回包金額10倍的大紅包，開玩笑表示下個月過年前要好好想想怎麼投資。身為黃子佼的愛徒，不免被問到有沒有關心師父和老婆感情近況，她笑說：「我看到的跟大家看到的都一樣，我覺得他們也習慣這樣的方式，希望跟大家一起成長，很健康。」

陳明珠將推出全新迷你專輯，問到感情狀態，她笑稱把嫁妝都拿去製作新專輯，原打算砸10萬，沒想到最後花費超過百萬，喊話希望大家響應公益之餘，也請支持她的音樂作品。「第33屆寒士吃飽30」活動詳情可上創世基金會官網查詢。