根據市調機構集邦科技研究顯示，儘管伺服器因物料供應改善，使整機出貨有所提升，加上中國電信業者標案及字節跳動需求，資料中心建置進度並未受到明顯影響。但整體企業用固態硬碟（enterprise SSD）市場仍不敵NAND Flash跌價衝擊，第三季市場規模季減28.7％達52.212億美元，在需求低迷情況下，預期第四季企業用SSD合約均價將再跌二成。

三星第三季企業用SSD營收為21.20億美元，市占率則由第二季的44.5％下滑至40.6％，均價下跌是拖累營收的主因，明年仍將以128層3D NAND及PCIe 4.0介面SSD為主要供應重心。集邦認為未來伺服器CPU支援的傳輸速度升級，新興規格OCP（Open Compute Project）也擴大搭載率，企業用SSD供應商仍有機會透過多元的伺服器CPU導入而助益出貨量表現，但由於市場競爭相當激烈，未來三星要維持近五成的市占率將有難度。

包括SK hynix及Solidigm的SK集團受中國訂單大幅萎縮影響，第三季企業用SSD營收衰退至12.13億美元。而SK集團與英特爾SSD部門合併的效益將在明年顯現，隨著Solidigm明年量產支援OCP規格的PCIe 5.0介面SSD，部分北美雲端業者將有機會擴大與SK集團合作，加上伺服器OEM後續也陸續驗證PCIe OCP產品，未來該產品需求將持續上揚。

威騰電子（WDC）自2021年開始專注於企業用SSD產品開發，第三季營收為6.73億美元，儘管PCIe 4.0產品尚未完成客戶驗證，但據集邦觀察，今年下半年威騰憑藉價格策略與北美客戶加強合作，第四季營收成長表現應將優於同業。不過，端看威騰客戶群，隨著SAS介面產品後續無銜接計劃，加上明年PCIe 3.0產品需求隨著傳輸速度升級，營收動能恐難續存，必須加速完成PCIe 4.0在客戶的驗證，才能有效守住目前市占率。

由於伺服器OEM需求在第三季小幅下修，使美光第三季營收下滑至6.562億美元。雖然早已推出176層3D NAND及PCIe 4.0介面SSD產品，但由於驗證時程較預期延長，因此PCIe產品出貨成長仍較預估緩慢，美光目前仍是以SATA介面為供應主力。集邦認為，美光明年首要任務應是如何拉抬PCIe 4.0產品的出貨成長幅度，否則在SATA產品成長動能逐步放緩下，企業用SSD類別營收較難大幅上升。

日本鎧俠（Kioxia）PCIe 4.0介面企業用SSD在第三季開始放量，加上SAS介面產品需求仍顯穩定，營收為5.59億美元。鎧俠除了今年底量產PCIe 5.0介面產品，OCP規格也在PCIe SSD的支援之列，預估明年隨著PCIe擴大客戶驗證，企業用SSD營收有機會逐季攀升。集邦認為，鎧俠產品線遍布SATA、PCIe與SAS，未來市占率仍有機會擴大，而鎧俠是否能提高供應鏈的彈性，以及穩固客戶的訂單需求則是首要待解決的難題。