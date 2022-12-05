嘉義市長黃敏惠（右五）揪大家31日來嘉義市跨年。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市迎接2023全嘉藝起來跨年晚會，12月31日下午3時起在嘉義市立體育場展開9.5個小時精彩演出，有文青華語流行女歌手萬芳、知名創作歌手孫盛希陪倒數，還有金曲最佳台語女歌手曹雅雯開唱，市長黃敏惠邀大家來嘉市跨年。

嘉義市去年採線上跨年晚會，今年疫情趨緩，跨年晚會將於31日下午3時起連續辦9.5小時，當天在嘉義市立體育場有美食市集、文創市集與公益攤位，還有大咖藝人接力開唱，以及優質在地團隊精采演出。

跨年晚會由藝人Gino、何美主持，卡司陣容跨世代知名歌手齊聚，有頂級文青華語流行女歌手萬芳陪倒數，頂尖創作歌手孫盛希壓軸演出，金曲最佳台語女歌手曹雅雯、最佳新人壞特（？te）、嘉義在地饒舌歌手ACE、搖滾樂團鹿洐人、新生代創作歌手－琳誼、全能MVP吳霏、歌壇超新星黃號、輕搖滾創作者李晉瑋、音樂學霸理工男莫凡新、金曲獎最佳演唱組合張三李四ft.DAPUN、新生代才子劉亮延Ponzii、日本官方海外姊妹團體AKB48 Team TP。

黃敏惠表示，去年因為疫情，跨年演唱會採線上直播，今年克服困難，讓2023年跨年晚會表演陣容更大，共有14組藝人演出，特別感謝在地企業對跨年活動的支持，同時呼籲當天入場民眾配合防疫措施，請全程佩戴口罩，大家平安跨年。

市府文化局表示，為鼓勵音樂愛好者創作，特別舉辦在地表演團隊徵選活動，入選團隊可在跨年舞台表演，同時募集「嘉義市人文風采」60組精選照片，入選照片將會在跨年最後倒數1分鐘播放，相關活動訊息可上「嘉義＋1 We Chiayi」粉絲專頁查詢。