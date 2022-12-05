俄羅斯南部的裡海，沿岸發現了大約 2500 隻海豹的屍體，看不出明顯的外傷，科學家已前往調查，但還沒有發現任何有毒污染物，所以初步認為，或許是尚未瞭解的自然原因。

半島電視台(Aljazeera)報導，達吉斯坦(Dagestan)地方官員在上周六的第一報告稱，在裡海海岸發現了 700 隻死亡的海豹，但是隨著持續統計，已將此數字提高到約 2,500 隻，數量相當多。

裡海環境保護局局長蓋比茲夫(Zaur Gapizov)表示，海豹可能已在幾星期前死亡，但沒有看到外傷，應該不是被獵殺或是被漁網捕獲。另外，聯邦漁業局和專家檢查了海岸線環境，收集了環境樣本並送實驗室研究後，還沒有發現明確的致命污染物。

在地理上，裡海是世界面積最大的湖泊與鹹水湖，面積達到37萬1千平方公里，但是在法律上，裡海又是適用海洋法的海洋，因為裡海資源豐富，而週邊國家多，包括俄羅斯、哈薩克、土庫曼、伊朗、亞塞拜然、喬治亞， 都希望分得裡海的資源，以及航運，於是「3~12海浬的領海區域」也適用在裡海當中。

裡海原本與地中海有連結，然而大約在550萬年前，因為陸地枱升而成為湖泊，許多生活在此處的海洋動物也就出現明顯的地理區隔，裡海海豹就是如此，與其他海豹相比，裡海海豹是體型最小的一種。

有關裡海海豹族群數量的統計差異很大，漁業局表示，裡海海豹總數大約27~30 萬，但是裡海環境保護中心認為，僅剩下7 萬。牠們的生活環境很脆弱，包括化學污染物、殺蟲劑都是健康威脅，另外更嚴重的是犬瘟熱，人類有時帶著狗去看這些海豹，卻不慎將犬瘟熱傳播到海豹種群中。裡海海豹被認定為瀕危物種。