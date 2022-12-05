一座藏書豐富、環境舒適的圖書館，對許多非都市地區的中小型學校來說，往往遙不可及。為了守護每一位學子都能擁有閱讀的權利，藉由閱讀開拓視野、沉澱心靈，信義企業集團創辦人周俊吉響應靜思書軒在全台推廣設立「靜思閱讀書軒」的善舉，自去年起，陸續贊助4所嘉義縣市、南投縣的國中小設置靜思閱讀書軒；嘉義縣長翁章梁也出席5日的啟用典禮，典禮上，周俊吉更加碼宣布，日後嘉義縣市學校若有需要，信義企業集團願意全數協助。

靜思書軒2017年開始，就在台灣許多學校和監獄設立靜思閱讀書軒，每座靜思閱讀書軒都精選500本好書，加上布置得明亮、整潔的空間，讓師生，甚至社區居民都能在此安靜閱讀，使善及知識的種子在每個人心中發芽。

周俊吉偶然看到雜誌上介紹靜思閱讀書軒的文章後，主動向靜思書軒營運長蔡青兒表示響應意願。因此，繼2021年贊助嘉義縣東石國小設置靜思閱讀書軒，今年，更一舉認養嘉義市大業國中、嘉義縣中埔國小、南投縣同富國中等3所學校成立靜思閱讀書軒，總計投入200萬元。

親自出席中埔國小靜思閱讀書軒啟用的嘉義縣長翁章梁指出，教育是基礎工程，透過閱讀，能夠開拓個人的想像與視野，因此，優質的讀書空間，不只是造福嘉義子弟，也是讓台灣的下一代更好，台灣也會因此越來越好。

信義企業集團創辦人周俊吉（右一）、夫人王美文（右五）出席中埔國小靜思閱讀書軒啟用典禮；畢業自該校的信義房屋同仁羅潔舲（右二）也一起返回母校。（圖∕信義房屋提供）

周俊吉也表示，當年決定創業，就是受到閱讀的啟發，而在創業過程中，「創業者沒有老師，書籍就是最好的老師」，每當遇到困難，除了親自到業務第一線了解情況，也會藉著讀書，吸收作者的智慧。因此，他也當場承諾，未來只要嘉義縣市的學校有需要，信義企業集團願全數認養各校打造靜思閱讀書軒的經費，希望鼓勵閱讀風氣，相信對每位學子日後的人生歷程，都會非常有幫助。

中埔國小畢業校友、信義房屋十期東山店羅潔舲加入信義房屋不久，當她得知集團贊助母校成立靜思閱讀書軒，直說「訝異又驚喜」！羅潔舲說，信義房屋在嘉義並沒有分店，中埔鄉也不是買賣交易頻繁發生的地區，但集團仍願意協助成立閱讀空間，可見『利益』不是公司的第一考量，先義後利的企業經營精神，令人印象十分深刻，因此，5日她也一起出席啟用典禮，見證母校靜思閱讀書軒啟用的重要時刻。

除大業國中、中埔國小外，南投縣同富國中靜思閱讀書軒也同步啟用。特別的是，921大地震後，信義房屋就提供「信義至善獎助學金」幫助南投學子，即使家庭遇到重大變故，仍能靠著這筆獎助學金，確保學業不致中斷，從2000年至今22年，累計已經幫助5,637人次，贊助金額逾千萬元；此次同富國中成立靜思閱讀書軒，也讓信義房屋與信義鄉的連結更加深刻。

信義企業集團與南投縣信義鄉關係密切，此次也捐助同富國中成立靜思閱讀書軒。（圖∕信義房屋提供）

信義房屋創立至今逾40年，始終秉持「信義立業止於至善」的經營理念，希望在ESG三個面向，兼顧員工、客戶、股東/投資人、供應商、社區/社會、政府機關等利害關係人的權益；而透過長期支持偏鄉學子的種種行動，更盼善盡企業社會責任的一份力量，讓「有信義的地方，就有幸福」。