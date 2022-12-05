桃市府出版埤塘專書詳述桃園埤塘保留與轉型。(呂筱蟬攝)

桃園市政府5日舉辦《觀塘．塘觀—尋訪千塘之鄉的桃花源記》新書發表會，也是市府出版的第4本桃園水文化專書，內容詳述桃園埤塘過去與現在、功能與價值，緊扣桃園經濟、社會和環境層面，凸顯出桃園市政府8年來積極保留埤塘，大刀闊斧致力於埤塘轉型工作的核心宗旨。

新書發表會由市長鄭文燦與專家學者與談，還有大忠國小學生戲劇演出和紀錄片播映等活動。鄭文燦說，繼分享大漢溪、老街溪、南崁溪的河川紋理脈絡與整治後，本書著重於描繪桃園推動永續城市的重要DNA埤塘文化，書中以柔性、溫暖的筆觸記錄桃園300多年來的埤塘發展史，成為一張看見桃園埤塘文化過去、現在至未來的鳥瞰圖，希望讓外界對於桃園的發展軌跡有更深入的了解，也對未來埤塘轉型活化有更清楚的方向，並珍惜桃園得來不易的埤塘文化。

與談人中原大學通識中心副教授向鴻全表示，他有幸參與市府這幾年水文化專書的出版，也看見近年市府在治水上的努力，包括老街溪從過往桃園人的痛，轉變成美麗的溪流；南崁溪景觀生態大幅整治，成為騎乘單車好去處；中原生態埤塘公園啟用後也成為學生及居民休憩的好地方。

社團法人桃園市野鳥學會榮譽理事長吳豫州則說，過去市府為配合中央推動綠能政策，規畫在桃園166口埤塘舖設光電板，鳥會為守護野鳥生態環境，提出二十多年來的調查數據，希望經生態調查後，在保留生態多樣性的前提下再行審慎規劃，非常感謝市府接受建議，後來公告暫緩推動光電埤塘，一同守護桃園的埤塘。