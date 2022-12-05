再生膠大廠保綠-KY（8423）5日受邀參加元富證券舉辦法人說明會，對公司營運現況與未來展望進行說明。董事長陳東興指出，今年受俄烏戰爭影響，下半年需求有些微放緩，惟近期至馬來西亞視察後，認為營運自年底已漸恢復，對明年第二季後狀況仍看好。

保綠前十月營收2.68億元，年增22％，前三季每股稅後純益（EPS）0.85元，優於2021、2020年同期，也賺贏去年全年的0.75元。陳東興指出，受疫情影響，保綠位於馬來西亞之子公司正原2021年面臨停工，目前已恢復正常運作。

保綠主要營運地包括馬來西亞、台灣，而近期也在印尼擴建新廠，陳東興表示，印尼新廠目前甫建廠完工，設備也已進駐，預計明年第二季啟動試產。

對於印尼市場，他指出，印尼與馬來西亞相比將有許多優勢，除人口多外，後端輪胎廠包括住友、米其林等大廠，均有在當地投資，樂觀預期印尼未來市場規模，將會是馬來西亞之十倍以上。

陳東興指出，保綠屬於廢料處理事業，產出之產品仍屬於原物料，今年受俄烏戰爭影響，下半年需求有些微放緩，不過，公司營運自年底已有復甦跡象，而展望明年第二季後狀況仍樂觀。