蘇清泉聲請重新計票首次開庭，場外擠滿聲援民眾。(林和生攝)

蘇清泉聲請重新計票首次開庭，場外擠滿聲援民眾。(林和生攝)

以1萬餘票惜敗的國民黨屏東縣長候選人蘇清泉，質疑開票過程疑雲重重，因此向屏東地院聲請重新計票，5日下午首開調查庭，蘇委由律師提出多項質疑，但法官表示，選罷法規定差距要在千分之三內才能聲請驗票，否則先例一開，任何人都能聲請。

蘇清泉整理此次選舉屏東投開票多起亂象指出，不僅有唱票未亮票、選票拿到房間內整理，接著又爆出枋山鄉枋山村長選舉票數錯植，一件件投開票烏龍，很難不質疑是否有動手腳？

除此之外律師也提出，開票過程中有媒體報導，「周春米、蘇清泉票數對調誤植」，且中選會公告的選舉人數應是固定數值，這次卻出現3種版本，都讓人懷疑是否作弊？

此次合議庭由涂春生擔任審判長，陪審法官則有薛全晉及劉千瑜，涂說，若單就法條來看，差距超過千分之三能夠驗票，那包括柯志恩、林佳龍也能驗？畢竟法官只能根據法律，難道要根據價值觀？

但律師認為，全案就是質疑有效票多少，要驗票才能證實是否符合千分之三範圍。法官開庭完畢前承諾，會盡速給出結果。

蘇清泉強調，法院是現在唯一能依靠，因此做出的任何裁決他都信服，只期盼最終能讓真相水落石出，畢竟沒有真相，就沒有屏東縣長，這也是他堅持訴諸法律的原因。

經由此次事件，他也希望能更新開票設備，改用直播方式，所有人皆能監督，若能因此建立一套投開票標準程序，那麼犧牲蘇清泉也很值得；他多次強調 自己不是輸不起，而是要讓真相被看見。

全台各地超過200名支持者在法院外聲援，蘇清泉感動表示，在這一條為民主選舉而戰的路上，自己並不孤單。