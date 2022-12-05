隨著世足賽事進入16強，民眾的熱情越來越高，不少人趁機前往投注站希望能夠以小博大獲得千倍獎金。一位網友分享，他在16強賽跟風下注押比數，花了2百元串三關，沒想到居然全部猜中，最後順利捧回20萬2800元獎金，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，本次世足賽他也想跟風，因為沒有太多閒錢，於是決定只花2百元下注猜比數串三關，沒想到真的全部被他矇中，美國對荷蘭以1：3收場、澳洲對阿根廷是1：2、波蘭對法國以1：3結束賽事，串三關的賠率高達1014倍，讓他成功抱回20萬2800元，讓原PO笑說「以小博大，還真讓我撿到…」。

對此，許多人紛紛回應，「看來是有算過的猜法，恭喜喔」、「你該感謝法國那場的裁判，最後救了你」、「會這樣玩根本就專業老手了」、「本小，聰明下注方式！」、「運彩最好玩的就是串關」、「太神了，先領一批年終」。

根據台灣運彩官網說明，雖然原PO表面上獲得獎金20萬2800元，不過由於法律規定，獎金超過5千元應按獎金全額課稅20%，另外以現金或轉帳方式支付獎金者，須代扣0.4%印花稅，因此原PO實際上將會領回161429元。

★《中時新聞網》提醒您：未成年人不得購買或兌領彩券，購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。