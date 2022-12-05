林姓憲兵今年3月在國防部大樓擔任監控哨執勤人員時，趁與潘姓女憲兵換哨時，經由手機螢幕所殘留之指紋解鎖潘的手機密碼，竊取她私密照，台北地方法院依無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪將林男判刑4月，可易科罰金，可上訴。

林男在今年3月28日凌晨2點多在國防部大樓擔任監控哨執勤人員，換哨後竟趁潘女值勤期間，取出潘在站哨執勤前放在置物櫃方桌上帽子下方之手機後，用檯燈照射手機螢幕反光方式，經由手機螢幕所殘留之指紋而得知潘的手機密碼。

林男將潘的機相簿內所儲存之個人私密照片及影片等電磁紀錄傳輸至他手機內儲存，潘女下哨後，因發現手機的有異常顯示，報告長官處理，憲兵指揮部士林憲兵隊移請台北地檢署偵辦。

檢方起訴後，台北地院考量林男在東窗事發後始終坦承犯行，表達悔意，雖曾希冀尋求和解並欲取得潘女原諒但被拒，依無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪將林男判刑4月，可易科罰金，可上訴。

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