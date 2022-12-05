民進黨中常委黃承國被指有黑道背景，應為綠營九合一敗選負責。參加立委補選的民進黨前台北市黨部主委吳怡農也被批無法好好處理有黑道背景的趙映光、趙介佑父子問題。國民黨台北市議員游淑慧直批，蔡英文可以選擇黨員和身邊核心，吳怡農也可以選擇背後靈要站著誰。黃承國的權力和影響力就是蔡英文給的，為何要選擇同流合汙？她還質疑綠委一喊掃黑，內政部長徐國勇就辭職，是不想掃黑，還是不想掃自己人？

「長輩有黑道背景，小孩就一定是黑道？」游淑慧今(5日)在臉書發文質疑，如果兒子走歹路，變成黑道、強暴犯，難道他的爸媽也變成黑道？我們無法選擇出生家庭，但蔡英文可以選擇黨員和身邊核心。吳怡農可以選擇你的背後靈要站著誰？

游淑慧表示，黃承國的權力和影響力就是蔡英文給的，蔡英文可以有選擇，為何要選擇同流合汙？難道要壯闊黑道？民進黨抹黑別人，也不能改變自己黨逐漸黑化的現實。執政六年多才喊要掃黑，早些幹嘛去了？詐騙怎麼不列入掃黑範圍？詐騙禍害更大好嗎？

「要掃就快掃、真掃！」游淑慧疾呼，不要藉機掃了別人，排除異己，變相壯大親綠幫派集團。民進黨立委一喊掃黑，徐國勇就辭職……是不想掃黑？還是不想掃自己人？

網友表示「嚴以律己寬以待人，這是一般正常人的標準，而民進黨的標準正好相反」、「俗話說：第一做兄弟，第二起廟寺，第三舞政治，行啊！三位一體！招安成功！江湖一統！」、「比朴槿惠還扯」、「民進黨不是逐漸黑化，而是已經黑化！」