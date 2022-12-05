亞德客-KY(1590)11月營收持續回升，接單金額仍高於出貨，單月來到22.11億元，年增15％，為5個月來最高；累計前11月營收239.94億元，年增4％。公司表示，11月來自能源與照明設備、電池行業、通用機械及汽車行業出貨有較高成長，而大陸受疫情管控的影響因素外，各方面朝正向發展，預期第3季會是谷底。

公司表示，雖然短期間出貨仍受到部分城市對疫情的管控及部份客戶觀望影響，但評估是短期影響，需求只是遞延到未來幾個月或季度，除因不斷減少的勞動人口迫使客戶需提高生產自動化，且仍期望大陸政府在未來會公布更多的措施來刺激市場需求。

法人指出，今年下半年全球消費性電子產業景氣趨緩，許多品牌大廠客戶還在去化庫存，對擴充產能的態度持續保守，氣動元件需求仍處於淡季表現，預期亞德客-KY今年營收維持個位數成長。新產品線性滑軌方面，受疫情拖累，線軌業務拓展進度不如預期，短期保守看待。