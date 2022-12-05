基隆市警察局第四分局4日執行清樓專案，在某汽車旅館臨檢時，突然聽到1樓有重物墜落聲，經查看後發現，原來是一名有毒品前科的陳姓男子，試圖攀爬躲避警方臨檢，卻不慎失足墜樓，經警方緊急送醫，仍宣告不治身亡。

4日下午2時許，第四分局的員警在安樂區某汽車旅館執行「清樓專案」臨檢勤務，在旅館服務人員陪同下，前往各客房敲門臨檢。到了某間房時，明明房間裡有人，但卻始終不願開門接受臨檢。

警方正在僵持之際，突然聽到1樓車庫外有重物墜落的聲音。員警便上前察看，發現陳姓男子躺在地上，頭部受傷流血。員警立即通報呼叫救護車支援，將陳男緊急送醫急救。

事發後，房內的另一名高姓男子終於開門讓警方入內察看，當場遭警方在房間及車子裡查獲一級毒品海洛英及二級毒品安非他命，並查扣相關施用毒品的器具。

據了解，陳男與高男都有毒品前科，陳男疑似試圖攀爬離開汽車旅館房間，但不慎失足墜樓，墜樓時頭部著地。警方雖然仍有懷疑，但仍依高男指述，以及現場相關佐證進行調查，以釐清陳男墜樓原因。

第四分局偵查隊與基隆市警察局鑑識科到場採集相關跡證後，全案就陳男意外身故案報請刑事相驗，並將高男依毒品危害防制條例一併移送基隆地方檢察署偵辦。

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