限電與封控影響，大陸重慶地區預拌混凝土廠永固-KY(5546)第三季出現上市以來首次單季虧損；永固指出，在逐漸把營運重心轉向公共工程接單，以及進入傳統產業旺季，預期第四季可望恢復成長。

因混凝土生產規模下降，且運輸與生產成本提高，永固第三季毛利率下滑至8％。第三季單季稅後虧損0.42億元，每股稅後虧損0.51元。

持續改善客戶結構，更專注在公共工程建設，有利營運穩增長；永固指出，自去年下半年起已將業務重心放在公共工程標案，至今年第三季底，包含大橋、軌道交通與其他公共建設暨廠房等合計比重已超過4成，以在手合約以公共工程項目為主，以及客戶施工進度來看，全年公共工程案占整體營收比重應可達約5成。

永固表示，今年大陸房地產市場不佳，對混凝土行業造成不利局面，公司雖已提早調整業務策略，以長期訂單與付款正常客戶為主要業務對象，仍難免受到波及，但公司憑藉本身在公共工程的豐富經驗與優勢，已接獲多項基礎建設相關標案，在當地同業中屬領先群。

在考量重慶基礎建設商機明確，永固指出，業務策略轉向的效益將逐漸放大，預期基礎建設商機仍會是2023年的主要成長動能。