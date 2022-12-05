台北市第三選區立委補選聚焦台灣能源問題，民進黨籍參選人吳怡農剛對藍營的核二、三廠延役計畫提出回應，稱「政策不能只靠單純喊口號」，王鴻薇今（5）日馬上對其提出國際接軌的空洞政見開炮，並質疑吳怡農根本沒說實務上要怎麼做。

王鴻薇表示，台灣要跟國際接軌的地方非常多，當前最重要的就是能源問題，自己主張將核二廠、核三廠進行延役，就是為了應付台灣將面臨的電力危機，尤其現在美日韓三國都將核電廠延役，關注核電問題才是真正與國際接軌，吳怡農在說別人「喊口號時」，應該先做好功課。

王鴻薇還揶揄，就算今天只談口號，吳怡農提出所謂的「國際接軌」，那然後呢？接下來該怎麼做？綠營的這個政策是不是最「大而不當」的口號？對手是不是該準備更充分之後再來和自己談政見。

吳怡農日前也曾被王鴻薇質疑不敢向民進黨中央喊話，將涉黑的前國策顧問黃承國開除，他對此回應，「政治不是喊爽的，這是一個非常無理的指控」，民進黨不可能因為國民黨左一個抹黑、右一個指控就開除黨員，民主政黨、民主政治是有程序的。

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農(中)1日前往台北市選舉委員會登記台北市第三選區立委補選。（資料照,郭吉銓攝）

對於吳怡農的說法，王鴻薇指出對方在臉書上兜圈子說了一大堆，自己就簡單問一句，他到底敢不敢跟民進黨中央表示「開除黃承國」，且吳怡農最早在臉書要中央給社會一個說明，現在自己又不敢出聲，那當初臉書是發好玩的還是發心酸的？