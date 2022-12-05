高市府5日正式宣布2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》睽違3年重磅回歸夢時代舉辦，且將打造台灣跨年史上首座「雙面舞台」、施放180秒「亞灣跨年花火」，也邀請人氣樂團「告五人」擔任開場嘉賓。對此，陳其邁自信強調，「高雄辦活動不講理，跨年一定是高雄最精采」。

自2008年起至2019年底，高雄跨年晚會在夢時代舉辦12年，2020、2021年底因COVID-19疫情影響停辦，市府將跨年晚會移師愛河灣及蓬萊商港。10多年來，夢時代周邊因亞洲新灣區形成，捷運與輕軌雙鐵經過，讓產業、交通及生活機能都大幅提升。所以高市府今年特別選在夢時代舉辦跨年晚會，希望透過「亞灣未來市」跨年活動預告亞灣新的未來發展。

陳其邁受訪時表示，市府團隊將跨年晚會規畫的非常精采，除了首創雙面舞台，也邀請「告五人」擔任開場嘉賓，另外，包括跨年跟元旦，在不同場域還會有2天的煙火，簡單講，跨年一定要來高雄，民眾不在高雄要去哪裡？一定是高雄最精采。

陳其邁自信強調，高雄市辦活動是不講理的，一定是台灣活動辦最好的地方，他要提醒大家趕快訂飯店，因為他知道這幾天飯店大概都已經快要客滿，歡迎大家來高雄享受美食、熱情與陽光，不然台北都下雨，民眾與其在那邊淋雨，不如來高雄曬太陽，還可以來亞灣區、東九區都非常精采，跨年首選高雄，他非常有信心。