有「台版普羅旺斯」美譽的桃園仙草花節，隨著疫情解封、戶外免戴口罩，吸引人潮前往搶拍，有旅宿業者看好商機，推出每張150元商品禮券，現場可升等使用，但桃園市消保官卻發現，票面沒有面額和銀行履約保證等資料，已要求業者暫停販售，呼籲消費者看清。

桃園市消保官近日接獲檢舉，有旅宿業者趁著市府舉辦的2022桃園仙草花節活動，推出住宿優惠券，以每張150元的價值，享有憑券減價數百元或加價升級不等的優惠，吸引遊客購買。

但消保官發現，「非常玩家」販售的優惠券上，不但看不出票面記載的價值，甚至連保障消費者最重要的機制 「銀行履約保證」都付之闕如，將來能不能兌現都令人存疑，更遑論票面上竟大言不慚寫著：「本券依《消保法》規定售出後無法退回…」讓消保官痛批簡直視法令於無物，刻意誤導消費者。

消保官提醒，業者販售的禮券或優惠券等同現金，所以券面上一定要記載面額，以顯示票券起碼的價值，且依照商品禮券定型化契約應記載及不得記載事項的規定，消費者買到的禮券或優惠券，不但可以要求退還，甚至法令還直接規定業者，必須在禮券或優惠券的票券上清楚記載消費者要求退還禮券的程序和返還的金額，絕非無法退回。

桃園市消費者保護室已立案調查，要求業者在嚴格遵守法令改善前，暫時不得販售，並通知業者在周四攜帶資料到法務局說明，也呼籲消費者看清，禮券或優惠券等同現金的價值，票面一定要有面額、履約保障機制和發行人的詳細資料，若不完備就該止步，避免日後不能兌現。