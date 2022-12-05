大陸廣東廣州市近日落實「金融16條」政策，多家銀行推出個人房貸延期還款服務，因個人受疫情影響程度不同，還款延長期限最長可達12個月。陸媒報導，除廣州之外，目前上海、鄭州等多地均可受理類似業務，但具體申請資料、延長期限主要由經辦行受理審批、個事個辦，延長期限大多不超過6個月。

觀察者網報導，2020年爆發新冠肺炎疫情以來，各行在各地均有推出包含個人消費貸和抵押貸款在內的個人貸款延期還款服務。中國人民銀行（大陸央行）2月1日發布《通知》，明確規定金融機構要在信貸政策上對受疫情影響嚴重的用戶予以適當傾斜，靈活調整住房抵押、信用卡等個人信貸還款安排，合理延後還款期限。

有銀行從業人員透露，此類政策為疫情下常設政策，各大銀行均有相關申請通道，有需要的個人可直接打電話與銀行申請，說明自身情況，因疫情影響個人收入、公司經營出現狀況、家中有人臥病等情況如實告知銀行，把相應的憑證準備好，等房貸貸款行核實後基本都是可以辦下來的。

報導指出，值得注意的是，具體到某地，整體受到疫情影響較為嚴重時，往往還會簡化流程、調整帳單計畫、放寬申請條件、延長延期時長等。例如上海今年3月至6月，各大行幾乎都自動為存續的個人貸款用戶「續杯」3個月。

中國銀行上海分行客服經理介紹說，自動延期政策已於7月中旬停止，不過個人信貸或房貸用戶，如確實因疫情導致還款困難，仍可自行聯繫經辦行，提供相關資料申請延期還款，不列入個人徵信記錄，但最高延長期限僅為6個月。中國工商銀行鄭州分行也有類似規定。

大陸國有大行對於廣州此次政策調整，則將延期時間進一步調整至1至12個月，適用人群擴展至交通運輸、餐飲娛樂、旅遊業、線下零售業、專業市場等受疫情影響較大的相關從業人員、小微企業主、個體工商戶、農戶等。