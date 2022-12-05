根據世界銀行提出的「3層式老年經濟保障模式」，退休金來源主要分為三層：第一層社會保險，第二層雇主提供的退休金，以及第三層的個人準備。公教人員由於收入及退休金穩定，一直是讓人稱羨的工作，然而隨著通膨風險持續升高，台灣社會已經邁入少子化及高齡化的趨勢，再加上年金制度改革，公教人員若想要在退休後過上安穩的高品質生活，勢必得加強第三層來源在退休前多準備。有鑒於此，開發金(2883)旗下中壽推出「中國人壽鑫喜年年美元利率變動型終身保險－定期給付型」，助公教人員補足保障缺口，樂退生活。

收入穩健是公教人員退休準備上的一大優勢，然而退休準備不是攢一筆錢就好，還要打造穩定現金流，以及準備期間及退休後的保障規劃。因此，中壽建議公教人員不妨選擇「中國人壽鑫喜年年美元利率變動型終身保險－定期給付型」，繳費首年即享高保障且保障終身，多幣別資產配置能分散環境波動下資產減損的風險，能同時滿足保障及資產累積的需求，公教人員或其家屬皆可投保，將關愛之心傳續給家人。

「中國人壽鑫喜年年美元利率變動型終身保險－定期給付型」以美元計價，繳費年期可依自身需求選擇6年及10年，並提供多種保險費費率折減，最高可折減3％。投保本保險經核保後享有身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金，且設計2至6級失能豁免保險費機制，轉移風險之餘，更能讓保障不中斷。

此外，以宣告利率為基礎，有機會年年享增值回饋分享金(非保證給付項目)，繳費期滿後符合條件可年年領取生存保險金，讓退休後也能有一筆穩定現金流。另外，分期定期保險金給付的設計，彰顯保險本質及保障精神，讓關愛持續照顧您的摯愛。